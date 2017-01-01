¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼

ÉØ¿Í¸øÏÀ 2017Ç¯1·î24Æü¹æ(1·î6ÆüÈ¯Çä)
Äê²Á570±ß(ËÜÂÎ²Á³Ê528±ß)
É½»æ: Ãç´ÖÍ³µª·Ã

¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª

2017Ç¯1·î24Æü¹æ(1·î6ÆüÈ¯Çä)

[ÆÃ½¸]

º£Ç¯¤³¤½
¹¬±¿ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡ª

£²£°£±£·Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤£±Ç¯¤ò¼Â¤êÂ¿¤­Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ï¤ä¥Ä¥­¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ò°ú¤­´ó¤»¤ëÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ä¸ÀÆ°¤Ç¡¢¹¬±¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ë¡ª¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹

¼«Ê¬¤ÇÌÜÅª¤ò·è¤á¤¿¤é¥é¥¯¤ËÀ¸¤­¤é¤ì¤Þ¤¹

¹¬±¿¤Ï
Í¿¤¨¤é¤ì¤ë
¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢
Åö¤Æ¤Ë¤Ï
¤·¤Ê¤¤¤³¤È
Á¾Ìî°½»Ò

º£¤ÎÀ¤¤Ï¡¢¤È¤«¤¯¤¢¤­¤é¤á¤¬°­¤¤

¡ØËíÁð»Ò¡Ù¡ØÅÌÁ³Áð¡Ù¤Î
»þÂå¤Ë¤Ï
¡Ö¹¬¤»¡×¤Î³µÇ°¤Ï
¤Ê¤«¤Ã¤¿!?
ÆâÅÄ ¼ù¡ß¼ò°æ½ç»Ò

Éã¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿­à²¬»ý¤Á­á¤ò¤ª¼é¤ê¤Ë

À¸¤Ì¤ë¤¤»ä¤ò
ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
11¥­¥í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
ÀÆÆ£Í³µ®

¤Ä¤é¤¤»þ¤³¤½¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ÇÇ¾¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò

»Å»ö¤â¼ñÌ£¤â
½¼¼Â¤·¤¹¤®¤Æ¡¢
½÷À­¤ÎÆþ¤ë¥¹¥­¤Ï
¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ

°ìÎ®¤Î¿Í¤Ï¾å¼ê¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª

¿Íµ¤¼Ô11¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ËÀ¸¤­¤ë
Èë·í¤Ï
¤¢¤µ¤Î¤¢¤Ä¤³¡¿»Ô¸¶±Ù»Ò¡¿
É÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¿²ÃÆ£ ÎÊ¡¿
É¹Àî¤­¤è¤·¡¿¾¾ËÜ ·°¡¿
»°±ºÍº°ìÏº¡¿¿¹Â¼À¿°ì¡¿
ÂçÏÂÍª²Ï¡¿²£ß·²Æ»Ò¡¿
Ë§Â¼¿¿Íý

»ï¾å´ÕÄê Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î·Ý¿Í¤ò¡¢¡ÖÅö¤¿¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤Î³«±¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬Àê¤¦

¤³¤ÎÀè¤â¡¢
ËÍ¤¿¤Á­à¥È¥ì¥ó¥Ç¥£­á¤Ç
¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡ßÍ§¶áÀéÄá

µ­»ö¤òÆÉ¤à
¶â±¿¤Ë»Å»ö±¿¡¢ÈþÍÆ±¿¤âÀä¹¥Ä´¤Ë!?

¿»¤«¤Ã¤Æ
¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸
µÈÊý°Ì¤Î²¹Àô¤Ç
­à¥Ä¥­­á¤òÆÀ¤ë¡ª
Ã«¸ý Îá

»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¸¥å¥ó¥³ ¥·¥Þ¥À¡×¤È¤·¤Æ35Ç¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ

¼«Ê¬¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤
¥é¥Ã¥­¡¼¤Ê¤³¤È¤¬
µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹
ÅçÅÄ½ç»Ò

ÍÛµ¤¤ÇÁ°¸þ¤­¤Ê½ñÆ»²È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë½¬´·

¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÊÑ´¹¸ÀÍÕ¡×¤Ç¡¢
¤¤¤Ä¤âµ¤Ê¬¾å¡¹¤Ë
ÉðÅÄÁÐ±À

¥Ð¥ì¥¨³¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ö¥Ö¥Î¥ï¾Þ¡×¤Ëµ±¤­

¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î
¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹
¥ª¥Ë¡¼¥ëÈ¬ºÚ

¿©ºà¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¹â¤á¤è¤¦¡ª

¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë
¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë
¡Ö¿ÀÍÍ¤´¤Ï¤ó¡×¤Î
¤Ä¤¯¤êÊý
¤Á¤³

10Ì¾ÍÍ¤Ë³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÊ¡Ê¬¤±

£²£°£±£·Ç¯¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ò
ºÇ¶¯¤Ë¤¹¤ë
£·¤Ä¤Î¤ª¼é¤ê

ÆÉ¼ÔÂÎ¸³¼êµ­

»ä¤¬摑¤ó¤ÀÂç¹¬±¿
¡ü¤ªÇ¯¶ÌÉÕ¤­
Ç¯²ì¤Ï¤¬¤­¤Î
¡Ö£±ÅùÅöÁª¡×¤«¤é
¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿£±Ç¯¡£
¤ª¿þÊ¬¤±¤â
ºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤í¤Ë
µ¯¤­¤¿»ö·ï¤È¤Ï¨¡¨¡
¡ÊÌµ¿¦¡¦66ºÐ¡Ë
¡üÆñÉÂ¤Ç¡¢
11Ç¯´ÖÍ×²ð¸î¤À¤Ã¤¿
É×¤Î»à¡£
ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÃµ¤¹»ä¤Ë
Å¾µ¡¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
Æ±Áë²ñ¤À¤Ã¤¿
¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¦53ºÐ¡Ë

[ÆÉ¤ßÊª]

É½»æ¤Î»ä »£±Æ¡¦¼Ä»³µª¿®

¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë
Ãç´ÖÍ³µª·Ã

¿·Ï¢ºÜ

¾®ÊÝÊýÀ²»ÒÆüµ­
¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤«¤é¤Îµ­Ï¿

µ­»ö¤òÆÉ¤à
¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È

£Å£Ø£Ï
Á´À¤³¦300Ëü¿Í¤ò
Ç®¶¸¤µ¤»¤ë
£¹¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ

µ­»ö¤òÆÉ¤à
¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤Âç¿Íµ¤´ë²è¡¦¿·Ç¯Âè£±ÃÆ¡ª

£²£°£±£·Ç¯ ¡Ö·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡×
±¿ÀªÊÓ
Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯»Ø¿Ë¤ò
¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ê¤Þ¤¹
ÃæÄÅÀî¤ê¤¨

µ­»ö¤òÆÉ¤à
ÏÃÂê¤Î±Ñ¹ñ¿Â»ÎÇÐÍ¥¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é

¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á
Éã¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬
ËÍ¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤ò
·èÄê¤Å¤±¤¿

Ì¾Á°¤â¿·¤¿¤ËÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤òºÆ½ÐÈ¯

»ÔÀî½Õ±î ²þ¤á
²Ï¹çÀãÇ·¾ç
²ÎÉñ´ì¤òÎ¥¤ì¤Æ
¿·ÇÉ¤Ø°ÜÀÒ¡£
ÂàÏ©¤òÃÇ¤Á¡¢
½÷·Á¤òµæ¤á¤Þ¤¹

¡Ö½÷¤Ï¤Û¤ó¤Þ¡Ä¡ÄÂ»¤É¤¹¤Ê¤¢¡×

Ì¾¼èÍµ»Ò¡ßÎÓ ¿¿Íý»Ò
µÜÈøÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬
ºîÉÊ¤Ë¤³¤á¤¿
½÷¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë

¾®ÎÓÁïÈþ¤Î
¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î»°¿Í¤Ê¤é¤Ð¡×
Âè17²ó
¼«Á³¤ÈÏÃ¤¹Êë¤é¤·
¥²¥¹¥È
¹ÃÈå¿®»Þ¡ßËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß

¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë

£Â£ò£á£î£ä £Ä£é£ã£ô£é£ï£î£á£ò£ù £ÔIFFANY¡õ£Ã£ï¡¥
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¼êÄ¡¡Ä¡ÄÀ¶¤á¤ë¡¢Ëþ¤¿¤¹¡¢Å»¤¦¡Ä¡Ä¿·¤·¤¤»ä¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦
¿´¤È¤«¤é¤À¤ÎÍÜÀ¸³Ø¡Ä¡Ä¤ªÀµ·îÂÀ¤ê¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ä¤»ÂÎ¼Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª

Ï¢ºÜ

À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¡Ä¡Ä¤ï¤¯¤ï¤¯Æü¤è¤ê
°ËÆ£ÈæÏ¤Èþ¡Ä¡Ä¤¿¤½¤¬¤ì¡¦¤«¤Ï¤¿¤ì
¹©Æ£ÈþÂå»Ò¡Ä¡ÄÉÔ»×µÄ¤¬¤Ò¤ç¤ó¤È¸½¤ì¤Æ
¼ò°æ½ç»Ò¡Ä¡Ä¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù100Ç¯¤Ë¸«¤ë ÊÑ¤ï¤ë½÷¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì½÷
½ôÅÄÎè»Ò¡Ä¡Ä¸µÏ½¤ª¸¤É±
Â¼»³Í³²Â¡Ä¡ÄÇ³¤¨¤ëÇÈ
°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ä¡Ä¸«¾å¤²¤ì¤Ð»°Æü·î

Èþ½ÑÉÊ¤Ç¤¿¤É¤ë¡Ä¡Ä¿¿¼Â¤Î¥Þ¥ê¡¼Ž¥¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È
ÏÃÂê¤Î¥¢¥ó¥°¥ë
Ìî²Ö¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡Ä¡Ä¾±»Ê¾¡»Ò
°¦¤Ç¤¿¤¤ÃË¡Ä¡Ä¹©Æ£°¤¿Ü²Ã

¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø